【專家點評】仲撈汽車股？知唔知中國汽車業核心問題係咩？

法國外貿銀行(NATIXIS)亞太區首席經濟學家艾西亞指出，汽車行業問題核心不在疫情，而在「需求」二字。沒有需求，供應也就無從談起。在汽車行業的黃金時代，中國快速城市化及收入提高帶來大量需求，佔全球汽車業份額從2000年的4%躍升至2019年的33%，但是增長動力早在疫情爆發前已逐漸淡去。

疫情導致供應鏈中斷固然令汽車製造商頭痛，但連續兩年銷量萎縮才是汽車行業下行壓力的主要來源。導致這一現狀的原因很多，其中最明顯的是自2012年以來家庭收入增長放緩，同時房屋支出負擔上升。

【全球汽車銷量趨於停滯甚至下滑】

沒有需求，供應也就無從談起。在汽車行業的黃金時代，中國快速城市化及收入提高帶來大量需求。中國汽車業佔全球的市場份額從2000年的4%躍升至2019年的33%，但是這一發展趨勢隨着需求疲軟和最近武漢爆發的新冠疫情而減弱。從歐洲到美國，全球的汽車銷量也趨於停滯甚至下滑。問題的核心在於：為甚麼全球的汽車需求，尤其是中國的汽車需求憑空消失了？

2017年汽車銷售突然下滑，絕不僅是單一因素的影響。疫情導致供應鏈中斷固然令汽車製造商頭痛，但連續兩年銷量萎縮才是汽車行業下行壓力的主要來源。導致這一現狀的原因很多，其中最明顯的是自2012年以來家庭收入增長放緩，同時房屋支出負擔上升。

【房價升高侵蝕居民購買力】

房價飆升導致中國居民的消費支出結構發生根本性變化，中國居民的住房負擔連年加重，房價自2012以來增長了57%。北京、上海、廣州和深圳等一線城市漲幅最大，達89%；二線城市52%，三線城市34%。儘管房價飆升的現象集中在一線城市，但總體趨勢是不論住在哪裏，房價上漲都令居民面臨生活成本上升的難題。房屋佔總支出的比例已經從2000年的14%攀升至2019年的23%，增速快於可支配收入。高昂的房價意味着用於房屋的支出正在侵蝕其他商品的購買力，作為耐用消費品的汽車就是最好的例子。

汽車行業面臨的挑戰不止在於房價負擔升高，也在於其他支出的結構變化。和從前相比，汽車擁有量從2004年的2,700萬輛增長到2019年的2億6,000輛，幾乎翻了十倍。大幅增長意味着未來增長的基數也十分龐大，以及保持相同的增速十分困難。從人均支出份額來看，明顯房屋負擔仍然高企，同時交通及通訊支出近些年較為平穩。隨着中國電子產品及網絡相關的新經濟的崛起，交通通訊份額保持平穩實則意味着手機等相關產品正在搶奪汽車的吸引力。

此外，中國城市基建的提高有目共睹。乘坐公共汽車和鐵路交通的乘客自2002年翻倍，高鐵長度也從2008年的672公里增至2018年的29,904公里。隨着高鐵的發展以及城市中擁有汽車的成本更加高昂，加之牌照限制和交通擁堵等因素，汽車的剛性需求似乎正在減弱，尤其在可支配收入增長放緩的情況下。

【收入增速放緩拖累汽車需求】

除此之外，還有兩個關鍵因素。第一，隨着可支配收入增長停滯，收入分配也愈加不平等。這一點對低價位汽車市場的影響更大，此前降低汽車購置稅的舉措暫時掩蓋了購買力下降的情況並透支市場需求。自2015年，中國政府多次下調車輛購置稅。2015年10月至2016年12月期間，低排量車輛的購置稅率從10%降低至5%；2017年，發動機排量1.6升及以下車輛的購車稅率從10%降低至7.5%。結果，政策優惠取消後，低價位車的需求迅速下降。價格低於9萬元人民幣的汽車銷量從2016年的620萬輛下降至2019年的340萬，同期市場份額從28%下降至17%。

可支配收入增速放緩的另一結果是對二手車市場的依賴增強。與新車銷售不同的是，中國二手車市場雖有放緩，但2019年增長率仍保持在8%。這也解釋了為甚麼首次購車者在新車銷售中所占的比例由過去的80%降至2019年的62%。儘管低價位汽車的銷售出現了下滑，但高價位汽車的情況相對穩定。這一市場目前靠換車需求支撐，而非首次購車者。更具體地說，首次購車者的比例從以前的近80%下降至2019年的62%。首次購買者更加注重預算，而尋求替換現有車輛的用戶受宏觀環境影響較小，因此為中等至高價位的汽車銷售提供了支援。

【貸款困難】

第二，是打擊影子銀行導致的貸款困境。影子銀行增速從2017年的峰值20%下降至2019年的-7%。例如上海新增汽車貸款從2017年的1,090億元人民幣下滑至2019年的接近於零。以網絡借貸平台(P2P)為例，儘管難以估計真正流向汽車貸款的實際金額，但32%的P2P平台涉及汽車貸款業務，令買家難以融資。

綜上所述，中國汽車行業真正的問題在於需求下降。沉重的房價負擔和收入增速放緩等結構性問題是近年汽車銷售疲軟背後的原因，而未來的需求會受政策左右，例如減稅或駕照限制等。中期來看，由於中國二三線城市汽車擁有量並不高，因此仍有增長的潛力，但不過增速將會低於曾經的黃金時期。相比於中國的國內市場，供應鏈中斷對需要從中國進口零部件的國家影響更加嚴重。

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