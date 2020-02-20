新冠肺炎：海航高管否認集團將被接管傳聞

對於市傳中國海南省政府準備接管海航集團，並擬出售其航空業務，最快或周四(20日)公布，內地媒體最新引述海航集團一位高管表示，相關傳聞並不確切，他從未瞭解到關於海航集團的接管、拆分或重組等相關信息。

他稱：「海航集團沒有披露過關於傳聞中的相關情況，也不知道這些傳聞從何而來，最近亦無這些動作」，但他沒有透露相關部門向海航集團派駐的工作組調整情況。

於周三(19日)市場突然傳出，因為新冠肺炎疫情令海航履行財務責任的能力備受打擊，海南省政府擬將其接管，並正與海航集團進行談判，亦有傳當局計劃海航的航空資產轉售予內地三大航空集團，包括國航、南航及東航。

事實上，自2018年以來，海航已經出售了數百億美元的資產，其中包括在希爾頓和德意志銀行的持股，以減輕集團的債務負擔。

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