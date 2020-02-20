新冠肺炎：全球攬炒！疫情蔓延恐導致逾8.58萬億經濟損失

新冠肺炎疫情肆虐，牛津經濟研究院警告，如疫情持續蔓延並成為全球性流行病，恐導致全球經濟損失超過1.1萬億美元(約8.58萬億港元)！

外媒報道，牛津大學經濟學家Adam Slater及Neil Walker於報告中表示，疫情已對中國經濟增長產生嚴重的「寒蟬效應」，將該國今年經濟增長預測，由疫情爆發前的6%，下調至5.4%。

如疫情擴散至中國以外的地區，但主要侷限在亞洲地區，將影響全球GDP減少0.5%，即約4,000億美元；但如擴散至亞洲以外並在其他國家爆發，全球經濟增長將下跌1.3%，至約1.1萬億美元。

牛津經濟研究院認為，疫情對全球經濟的影響可以透過多種方式展現，包括由於疾病和旅行限制造成的消費減少，以及如果大量人無法工作將衝擊勞動力。

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