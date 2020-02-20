港元拆息︰隔夜息降至1.19厘
2020年02月20日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.19厘；1星期報1.44厘；與樓按相關的1個月再跌至1.73厘，呈兩連跌；3個月企1.99厘水平。
20/2/2020
隔夜 1.19857厘
1星期 1.44214厘
2星期 1.61179厘
1個月 1.73929厘
2個月 1.90929厘
3個月 1.99339厘
6個月 2.21179厘
12個月 2.30179厘
19/2/2020
隔夜 1.28750厘
1星期 1.48750厘
2星期 1.63464厘
1個月 1.74667厘
2個月 1.91298厘
3個月 1.99661厘
6個月 2.21357厘
12個月 2.29964厘
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