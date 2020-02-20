新冠肺炎：光大國際料2020年港樓價跌10%至15%

光銀國際研究報告指出，在中美貿易爭端以及示威活動不斷的雙重夾擊下，香港經濟在2019年經歷衰退。根據香港政府的預估，2019年四季度香港GDP增長錄得2.9%的跌幅，2019年全年則下跌1.2%。隨着消費、投資以及對外貿易板塊的急劇收縮，香港經濟十年來首次出現負增長。

2020年，香港正面臨新冠肺炎病毒爆發所帶來的挑戰，為應對嚴峻的健康風險，香港政府限制了多數本地及跨境人員流動，以遏制病毒的傳播。儘管有迹像表明感染病例數量出現下跌，但目前經濟 活動的停滯加劇了香港經濟的困難形勢，並給零售、餐飲、旅遊和大眾運輸業帶來了嚴重打擊。

總的來說，香港是世界上最開放自由的經濟體之一，高度依賴內地以及世界其他地區的消費、貿易以及投資。商業活動和全球貿易活動的減少加劇了市場的悲觀情緒，衝擊了香港經濟發展的勢頭，並對增長前景構成更大的威脅。隨着經濟風險日趨嚴重，該行預計香港的經濟增長將在2020年一季度下跌4.9%，全年或將錄得2%的負增長。

【消費支出縮減觸發香港經濟動盪】

香港政府在新冠肺炎疫情出現後加緊防控措施，減少人員流動以應對病毒的蔓延，但同時採取的措施給本地經濟帶來了愈來愈大的負面影響。香港政府大規模了限制跨境人員流動，關閉了12個關口中的9個，香港旅客入境人數暴跌，給消費和旅遊相關活動造成壓力，經濟氣氛也隨之走低。其中，旅遊業和服務業受損嚴重，其失業率也隨之攀升至5%以上。該行預計消費支出將在2020年一季度按年縮減7.5%。

【2020年香港房地產市場將深度調整】

由於對新冠病毒爆發的擔憂，香港長久以來繁榮的房地產市場出現停滯。經濟發展的不確定性正在阻礙房地產市場的增長勢頭。購房者目前正採取觀望態度，市場的交易量和價格均出現下跌，從而增加了未來更多價格調整的風險。由於市場的負面情緒仍存，香港的住宅、商業和辦公樓租憑市場將在2020年遭遇需求嚴重放緩的現象。該行認為，香港房地產價格將在2020年下跌10%至15%。

【2020至2021財年預算將出現嚴重赤字】

香港經濟本在去年已經遭遇了外部環境和本地社會動盪的衝擊，今年開始爆發的新冠肺炎，無疑是「雪上加霜」。此次病毒的爆發對香港經濟的影響甚或嚴重過2003年沙士時期，原因在於當下旅遊業和零售業對本地經濟的貢獻大於2003年。由於短期內商業環境難以改善，香港各行各業表現疲弱，預計未來將關閉業務，失業率也將上升。為了緩解經濟損失，香港政府將設立300億元的基金，以幫助當地居民和企業應對由新型冠狀病毒帶來的影響，促進經濟發展。此舉不僅是為了克服公共衞生危機，而且也是為重建香港經濟實力。

總之，疫情的發展給制訂2020至21財年的年度預算帶來了巨大挑戰，面對經濟增長的不利因素以及政府的刺激計劃，該行預計香港在下一個財政年度將會面臨巨大的預算赤字。值得注意的是，隨着財政儲備達到1.17萬億元，香港在財政上有能力承受佔名義GDP 3%的預算赤字，約為800至900億元。

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