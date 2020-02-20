新冠肺炎：憂零件短缺　傳日產為全球生產中斷作準備

新冠肺炎疫情肆虐，中國湖北省多間工廠暫停營業，然而中國停工的影響力，或牽連其他國家的工廠生產力。外電引述消息報道，日產汽車正為包括美國在內的工廠出現生產中斷的可能性做準備，因疫情導致零件短缺，整個供應鏈都受到嚴重破壞。

消息指出，日產汽車從疫情中心湖北的工廠採購800多種零件，以用於其在全球範圍內的汽車生產。該公司擔心，如果湖北省工廠在政府此前表示的復工時間周五(21日)之後繼續停產，從制動軟管到空調控制器在內的大部分零件庫存都將耗盡。

零件短缺可能導致日產汽車最早2月23日在日本停產汽車，隨後馬來西亞的工廠亦將陷入停產。假設進一步延期復工，可能意味着美國、英國、印度、墨西哥、俄羅斯和西班牙的工廠都將被迫停產。

日產汽車於2月14及17日，暫停位於日本九州的部分生產線，並將於24日再次暫停。市傳該公司正討論在2月最後一周，將國內產量減少約6,800輛，如果零件短缺狀況持續，則可能進一步減少汽車產量。

據了解，日產汽車希望安全措施做到位後，中國政府能允許其恢復生產，該公司亦已取得部分成功，其廣州工廠已於周一(17日)復工，計劃於周五之後恢復其他位於中國工廠的生產。

該公司發言人拒絕對尚未宣布的生產計劃置評。

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