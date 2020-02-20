台灣《壹週刊》收檔　本月底結束營運

台灣《壹週刊》表示，因香港壹傳媒集團營運轉型的需要，決定結束營運，並向受影響的員工、讀者致謝及道歉。台灣《壹週刊》的訂閱將於下月1日凌晨零時停止服務，現有客戶（不論月費或年費）可選擇退費或轉訂蘋果新聞網，相關處理方式會盡快在《壹週刊》、Facebook專頁等公布。《壹週刊》過往的報道內容，將安排保留在蘋果新聞網。

台灣新聞記者協會指，《壹週刊》全體員工已收到通知，需於周四上午在辦公室開會。目前《壹週刊》的在保勞保人數近100人，資方須依法申請大量解僱，並提出大量解僱計劃書。台北市勞動局指，大量解僱必須在60日前申報，否則即違反《大量解僱勞工保護法》，可罰10萬至50萬元新台幣(約2.58萬至12.88萬港元)。

台灣新聞記者協會與台北市新聞從業人員職業工會聯合呼籲，《壹週刊》資方應首先跟工會協商，協商未完成前，不得逕行宣布資遣員工。兩個組織又呼籲，台北市勞動局應積極介入，避免資方違法，若資方違法，應按日連續處罰。資方應優先提供勞動條件近似的轉職機會或轉業方案，最後才採用資遣手段。

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