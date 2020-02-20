新冠肺炎：361度工廠及辦公室上周一已復工

為確保員工及顧客的健康與安全，遵循各地政府相關部門的指引和要求，集團有序安排各類運營相關工作的進行，給與員工相對彈性的工作環境，在確保效率的前提下，員工可以採用家居辦公的模式。集團的自產工廠及辦公室自上周一(2月10日)起已全部恢復營運。

終端運營方面，集團調動一切資源協助經銷商夥伴優化運營效率，降費減損，力保渠道在數量和質量上的穩定。為彌補疫情給終端銷售造成的影響，集團積極將銷售轉移至電子商務平台，並迅速發起「全員營銷」的號召，增加「微信小程序」等途徑增強線上營銷，降低疫情對零售端的影響。集團初步預計除了位於湖北省地區的零售店外，全國其他地區零售店均將於2月底前逐步恢復營運。隨着中國多個省份及城市相繼復工並恢復正常運作，預期供應鏈體系將會隨著疫情的平復快速回歸到正常水平。

另外，該集團通過休斯敦中國人活動中心－華助中心，在美國緊急採購2,000套醫用級別護目鏡及防護服，定點捐贈給武漢市中心醫院在內的多家醫療機構。2月通過中國青少年發展基金會向湖北省捐贈價值一千萬元人民幣的禦寒及運動服裝。

集團指出，正密切審視市場情況，繼續評估疫情對營運及財務表現的影響。預計在目前情況下，疫情將對2020年上半年的行業和財務表現造成一定影響。

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