聯想集團9個月純利增長30%

公司於業績中指出，儘管存在宏觀風險，特別是會帶來短期波動和挑戰的新冠病毒爆發，供應鏈及物流仍受影響，但集團在中國絕大多數工廠已重開，且有限度回復生產。集團通過利用其具有全球製造能力及供應鏈效能等特點，有效應對供應挑戰，而當務之急仍是員工的福利及健康，持續生產和重建產能，與集團的供應商合作，以推動復甦並協助控制疫情。

集團正利用其全球製造和分銷網絡，最大程度地減少對客戶的潛在影響。在新冠病毒爆發穩定後，預計內地需求將反彈，新的需求驅動因素將對業務有所助益。

－－－－－－