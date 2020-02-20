聯想集團9個月純利增長30%
2020年02月20日 12:02
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聯想集團(00992)公布，截至2019年12月31日止9個月的未經審核業績，股東應佔溢利6.23億美元，按年升30.33%，每股基本盈利5.22美仙。單計第3季純利為2.58億美元，按年升10.7%。
公司於業績中指出，儘管存在宏觀風險，特別是會帶來短期波動和挑戰的新冠病毒爆發，供應鏈及物流仍受影響，但集團在中國絕大多數工廠已重開，且有限度回復生產。集團通過利用其具有全球製造能力及供應鏈效能等特點，有效應對供應挑戰，而當務之急仍是員工的福利及健康，持續生產和重建產能，與集團的供應商合作，以推動復甦並協助控制疫情。
集團正利用其全球製造和分銷網絡，最大程度地減少對客戶的潛在影響。在新冠病毒爆發穩定後，預計內地需求將反彈，新的需求驅動因素將對業務有所助益。
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