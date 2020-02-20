【高盛推介】恒指貼價產品較受歡迎　留意牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周三(19日)上升，當中標普500及納指皆創收市新高。市場對新冠肺炎疫情憂慮減退。人行近日發出的報告，指出疫情對中國經濟的影響屬暫時性，及指沒有改變中國長期向好、高質量增長的基本面。

恒指周三反彈125點。周四(20日)早段則高開112點後倒跌。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見周三資金轉向部署熊證，錄得約2,080萬港元資金流入。而在周四早段大市升幅收窄下，資金傾向留意較貼價的牛熊證，從而獲取較高槓桿。另一方面，周三資金亦轉向部署認沽證，錄得約930萬元資金流入。

周三部署恒指輪證的投資者可分為兩大類，一種是希望即市尋求利潤及即日平倉的投資者，另一種即是持貨過夜的投資者。

即市操作方面，投資者傾向選擇部署牛熊證多於認股證，因為相比之下，牛熊證能提供較高敏感度及槓桿，因此投資者能在較短的時間爭取獲利機會。

牛證66106，收回價27,404點，行使價27,304點，換股比率10,000，槓桿比率115倍。牛證66108，收回價27,268點，行使價27,168點，換股比率10,000，槓桿比率83.7倍。牛證69397，收回價27,468點，行使價27,368點，換股比率10,000，槓桿比率131.5倍。

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