會計師公會料香港本財年錄660億財赤　來年續擴大

特許公認會計師公會(ACCA)預測，港府今個財政年度錄660億港元財赤，下財年或擴大至700億元或以上。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝表示，香港目前受中美貿易摩擦、社會運動，以及新冠肺炎疫情同時夾擊，是前所未見，目前難料財赤持續的時間，但強調港府庫房充裕，能應付短期財赤，市場不必過份悲觀。

他續指，相較沙士時期，香港財政儲備更穩健，認為政府應更大膽及果斷地推出紓困措施，以刺激經濟。

何氏指，不少本港市民受經濟環境影響，收入減少，甚至遭受裁員，認為港府可「全民派錢」，以改善市民現金流，又相信今年預算案「派糖」會加碼。

另外，該會建議財政預算案應豁免第二期暫繳薪俸稅及利得稅、進一步擴闊稅階等。

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