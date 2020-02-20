【瑞通推介】比亞迪再爆升　好倉續獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬中國將再推刺激經濟措施，另人行周四(20日)如市場預期下調貸款市場報價利率(LPR)。道指隔晚收報29,348點，升115點或0.4%。

港股周三(19日)先跌後回升，收升125點或0.4%，報27,655點。周四早段下跌。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾1,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,000萬元，反映投資者料恒指跌勢未完。周三其牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。

報道傳特斯拉(Tesla)與寧德時代初步洽商在中國工廠所產電動車採用無鈷電池事宜。有券商看好在不含鈷的磷酸鐵鋰電池領域技術領先的比亞迪最能受惠，該股周三曾飆10.7%，突破50元大關，其後升勢回順，收漲6.3%於48.1元，成交急增。周四早段繼續破位，再抽升逾15%至55.65元，再創超過9個月高位。周三有115萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有27萬元淨流入，好倉周四早段續食胡獲利。

騰訊控股近日維持高企，沿10天線向上，但連續兩日於415元關前止步，周三收報411.4元，周四早段曾衝破周三高位，升逾1%至416元，但其後倒跌，留意近期高位420元阻力不小。該股是周三北水淨流出最多的股份，淨流出金額5.7億元。輪證資金流方面，周三分別有約780萬和70萬元淨流入其好倉和淡倉。

內銀股周三撐起大市，建設銀行周三最多升1.8%，逼近6.6元，收升1.24%於6.55元，收復50天線。有券商引述建行管理層表示，預計新冠肺炎疫情對首季業務影響可控，集團維持2020財年發展計劃及增長目標不變。該股周四早段於6.5元之上好淡爭持。股份周三獲北水捧場，是當日北水淨流入最多的個股，錄淨流入8.94億元。輪證資金流方面，周三有23萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有49萬元淨流入。

紐約期金隔晚突破1,610美元收市，連日創近7年收市新高。不過紫金礦業周三表現相對其他金礦股落後，收升1.8%於3.9元，即市曾低見3.79元。周四早段好淡角力，曾失3.9元。周三有逾22萬元淨流入其好倉。

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