【高盛推介】美團阿里逆市升 認沽證部署
2020年02月20日 13:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評近期在100港元水平徘徊。周三(19日)跌約0.2%，周四(20日)早段低見99.8元後隨即逆市反彈。
近日資金傾向部署好倉，周二(18日)及周三共錄得約1,820萬元資金流入。而牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約540萬元。
近日市場關注行使價在94.2元附近、6月份到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的美團沽證(21733)，行使價94.23元，2020年6月22日到期，實際槓桿6.4倍。
相反，投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約8%，年期約4個月的貼價美團購證(21473)，行使價110.1元，2020年6月26日到期，實際槓桿6.9倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬市場上槓桿最高之一的美團牛證(68610)，收回價98.08元，行使價95.08元，換股比率100，槓桿比率15倍。
阿里巴巴周三收市持平。周四早段則高開1.3%後升幅收窄。阿里旗下網上購物平台淘寶公布，自本月初，每天有超過3萬人在平台上開新店，當中有超過20%來自線下店舖。觀察個股認股證資金流向，周二及周三共錄得約2,440萬元資金流入認購證。認沽證則於周三有少量資金轉向流入。
投資者如看好，可考慮以行使價215至235元作為篩選認購證的條件。並可留意當中低街貨的高槓桿阿里購證(22146)，行使價234.08元，2020年6月26日到期，實際槓桿9倍。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約3%，屬市場上的貼價條款產品中，槓桿最突出的阿里沽證(20490)，行使價207.08元，2020年6月23日到期，實際槓桿7.7倍。
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