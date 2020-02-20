【高盛推介】美團阿里逆市升　認沽證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評近期在100港元水平徘徊。周三(19日)跌約0.2%，周四(20日)早段低見99.8元後隨即逆市反彈。

近日資金傾向部署好倉，周二(18日)及周三共錄得約1,820萬元資金流入。而牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約540萬元。

阿里巴巴周三收市持平。周四早段則高開1.3%後升幅收窄。阿里旗下網上購物平台淘寶公布，自本月初，每天有超過3萬人在平台上開新店，當中有超過20%來自線下店舖。觀察個股認股證資金流向，周二及周三共錄得約2,440萬元資金流入認購證。認沽證則於周三有少量資金轉向流入。

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