【大行報告】高盛狠削澳門賭收預測 首季睇跌57%
2020年02月20日 14:07
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澳門賭場雖然周四(20日)凌晨起恢復營業，但高盛發表研究報告，不認為賭收短期內會有明顯恢復，將今年第1季澳門賭收的預測，由原來的按年跌32%，大幅調低至跌57%；又預期各賭企的第1季除利息、稅、折舊及攤銷前(EBITDA)盈利將按年大降98.29%。
該行新的首季賭收預測，是基於多項因素，包括今年1月賭收按年跌11%、賭場在2月暫停業了15日，又預計本季餘下的日子賭收不振將按年收縮七至八成。另外又指出，各賭企就算在暫停營業期間仍然要負擔員工成本，只能略為省下水電及市場推廣成本。
該行以美高梅中國(02282)和永利澳門(01128)已公開的數字為例，疫症爆發前每日營運支出分別為210萬和300萬美元，疫症期間該數字仍達每日150萬和250萬美元。故預測第1季各賭企EBITDA僅餘4,100萬美元，而去年同期則有24億美元。該行所追縱的賭企今年全年EBITDA需要平均下調21%。
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