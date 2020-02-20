【大行報告】高盛狠削澳門賭收預測　首季睇跌57%

澳門賭場雖然周四(20日)凌晨起恢復營業，但高盛發表研究報告，不認為賭收短期內會有明顯恢復，將今年第1季澳門賭收的預測，由原來的按年跌32%，大幅調低至跌57%；又預期各賭企的第1季除利息、稅、折舊及攤銷前(EBITDA)盈利將按年大降98.29%。

該行新的首季賭收預測，是基於多項因素，包括今年1月賭收按年跌11%、賭場在2月暫停業了15日，又預計本季餘下的日子賭收不振將按年收縮七至八成。另外又指出，各賭企就算在暫停營業期間仍然要負擔員工成本，只能略為省下水電及市場推廣成本。

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