【專家點評】管泓姿：A股擴容利好後市
2020年02月20日 14:43
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
華夏基金香港業務部副總裁管泓姿表示，疫情爆發將近一個月，美股三大指數近來持續改寫歷史新高。據外電最新數據，美股基金上周再有31.14億美元的淨流入，連兩周蟬聯全球股票基金吸金王。華夏納指正向兩倍產品(07261)昨日亦錄得新資金流入約484萬元。顯示投資者對美國科技股後市睇法樂觀。相信只要疫情進一步獲得控制，風險性資產仍有表現空間。且隨着各國忙於防疫，貿易紛爭及地緣政治風險降低。
大多數央行多採取較寬鬆貨幣政策對市場注入流動性，全球經濟今年仍有可能逐步溫和回升。投資者可運用全港獨家美股正向兩倍ETF掌握投資機遇。
A股3月再度擴容，吸引新資金流入。滬深300指數自春節開盤以來反彈幅度約10.35%。市場傳出富時羅素(FTSE Russell)第三批次A股納入擴容將如期在3月進行，回顧去年6月A 股首次入富時生效日，滬深股通北上資金淨流入人民幣73億元，當周淨流入近200億元，預期接下來3月份A股第三階段入富時生效後，資金面有望推升A股。華夏滬深三百(03188)/華夏滬深三百－Ｒ(83188)後市表現將可期待，建議投資趁勢增持。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。