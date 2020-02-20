全球經貿戰：白宮認美國經濟受損　今年要救市

外國傳媒報道，美國白宮終於承認貿易戰損害了美國經濟！更指若美國國會未能通過基建或新一輪減稅方案，2020年美國經濟增長將無法達到總統特朗普承諾的3%以上目標。

報道指出，美國白宮經濟顧問委員會主席Tomas Philipson周四(20日)發表總統年度經濟報告時說：「貿易談判帶來的不確定性，已抑制投資。」不過，在這份長達435頁的經濟報告中，鮮有提及貿易不確定所造成的負面影響，反而讚揚特朗普的政策，促使美國經濟大幅擴張，惠及民眾。

Philipson拒絕說明貿易不確定性造成的影響有多大，但引述聯儲局的研究報告，提到國內生產總值(GDP)可能損失1%。

他又估計，如果國會無法通過基建計劃或更多減稅措施，美國今年經濟增長或僅2.4%、2021年為2.3%。

事實上，特朗普上任至今，未曾實現經濟增長超過3%的承諾，回看美國2019年經濟增長2.3%，2018年為2.9%，2017年為2.4%。

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