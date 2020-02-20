新冠肺炎：唔止Yen平！韓圜急挫0.7% 4個月最低
2020年02月20日 14:48
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，近年韓圜與人民幣走勢高度脗合，在新冠肺炎疫情打壓下，韓圜在春節後的同期跌勢較人民幣更明顯。
周四(20日)最新數據顯示，南韓新冠病毒確診病例在一天內增加超過一倍，達到82例，消息拖累韓圜領跌亞幣，南韓股市亦下挫，致使不少投資者要止蝕而沽出韓圜。韓圜兌每美元跌0.73%，報1,197.95，一度跌穿1,200關，創去年10月以來新低。
分析員指出，由於南韓和中國經貿關係密切，韓圜和人民幣有較強相關性，韓圜交易員會看着人民幣的走勢來行動。由於反映中國官方取態的人民幣兌每美元中間價跌破7元，令不少投資者因而看淡韓圜。
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