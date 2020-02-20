【大行報告】摩通削長和目標價28% 港零售經營艱難
2020年02月20日 15:47
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券商摩根大通調低長和(00001)目標價28.63%至87港元，主要是因應基建業務及赫斯基能源的收入貢獻下滑，以及香港零售經營環境艱難，故調低該公司2019及2020年核心盈利預測分別15.6%及18.2%。
鑑於盈利預測下降，摩通亦調低了長和2019及2020年每股股息預測分別13.5%及16.1%，背後假設是派息比率分別為31%及32%。
不過，摩通同時認為，長和股價很受英鎊匯價左右，觀乎英鎊已經在英國「脫歐」後回穩，該公司的價值可望得以顯現，維持長和的「增持」評級。市場亦會觀望長和去年7月成立CK Hutchison Telecom(CKT)持有和電香港(00215)和歐洲3權益，以及將通訊基建資產轉撥CKT的全資子企CK Hutchison Networks後，有甚麼新的計劃。
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