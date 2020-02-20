希慎：租戶1月生意料跌兩成　會減收2至3月部分租金

左起：首席營運總監呂幹威、集團主席利蘊蓮、首席財務總監賀樹人

首席營運總監呂幹威補充，已經與租戶作溝通，租戶認為集團所提供的減租方案「有誠意」，大家溝通保持良好。至於減租幅度就並非「一刀切」，主要視乎租戶承受能力，為租戶提供合適、合時的幫助。

呂氏指，過去2至3星期商場人流減少，相信只是短期情況。至於首席財務總監賀樹人表示，現時陸續收集1月份商戶營業額結果，初步估計該月營業額會跌20%。

問及今年租約到期情況，按出租面積計算，約25%零售商舖租約今年到期並需要續租，寫字樓則有22%。賀樹人僅透露，現時寫字樓續租情況不差，零售在今年首季需要續租的商戶並不多。

業績提及許多品牌，特別是高級品牌，經過多年擴張後或會考慮整合。利蘊蓮表示，宏觀來說，香港零售、奢侈品等業務「開得太快」，業務規模出現整合是應該發生，加上去年社會事件及今年新冠肺炎疫情，均會推動和加快整合過程。

問到會否改變派息政策，利蘊蓮指不太方便透露，且現時討論派息政策尚早。賀樹人強調，公司財政狀況穩健。

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