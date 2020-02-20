【巨額救經濟】內地1月新增貸款達3.34萬億人幣 超預期
2020年02月20日 16:03
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(中新社圖片)
中國人民銀行公布，1月新增人民幣貸款達33,400億元，遠高於去年12月的11,400億元，並較預期30,000億元為高。期內新增社會融資規模5.07萬億元，亦高於預期42,000億元，去年12月為21,030億元。
中國1月貨幣供應量M2按年增長8.4%，低於預期8.6%，去年12月為8.7%。
上述數據意味着在人民銀行「表外」(即透過央行以外的借貸)融資劇烈擴張，即企業貸款需求急增，令新增社會融資規模狂飆，反映包括「影子銀行」在內的非正統融資渠道貸款重新受重視。
不過，由於貨幣供應量M2按年增長減慢，意味着企業融資多數用於自身的需要，再外借出去給其他企業的數額大不如前，反映資金鏈趨緊。
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