【市後重點睇】港匯低見7.7775　日圓呈弱

美匯指數企99.7，離岸人民幣(CNH)未收復7算關，港匯進一步跌至7.7775，美元兌日圓高見111.85。歐元及英鎊回落，兌美元報1.0791及1.2897。金價處1,608美元。布油報59.22美元，紐油報53.67美元。道指期貨微升8點。

●市後關注點

-21:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-23:00 美國1月領先經濟指數；歐元區2月消費者信心指數

-希慎興業去年純利倒退近20%，股價收跌0.17%。

-受業績消息刺激，聯想集團股價收市飆7.01%。

●亞洲股市：韓口罩生產商股價抽升，澳股創新高。

●疫市樓市：

-疫市劈價！屯門慧景閣累減85萬易手。

-黃大仙居屋鳳禮苑低市價12%沽。

●新冠肺炎：

-科學園、工業邨及數碼港4月起免租半年。

-憂零件短缺，傳日產為全球生產中斷作準備。

-光大國際料2020年港樓價跌10%至15%。

-361度工廠及辦公室上周一已復工。

-大摩香港投資者峰會改為視頻會議。

-【全球攬炒】經濟恐驟失近9萬億元，歐美日等衰退。

-海航未澄清被接管傳言，市場傳聞多多...。

-傳湖北省將招標發行多期地方債。

-疫情打亂安排，星港金融公司推遲招聘。

●會計師公會料香港本財年錄660億財赤，來年續擴大。

●台灣《壹週刊》收檔，本月底結束營運。

-壹傳媒又縮台灣業務，股價受壓。

●IMF警告阿根廷債務水平「不可持續」。

●空巴為重組國防和航天業務，擬裁減逾2000人。

●中國1年期貸款市場報價利率降至4.05厘，符合預期。

●澳洲1月失業率升至5.3%。

●全球救市！印尼減息0.25厘，符預期。

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