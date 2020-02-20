【市後重點睇】港匯低見7.7775 日圓呈弱
2020年02月20日 16:17
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美匯指數企99.7，離岸人民幣(CNH)未收復7算關，港匯進一步跌至7.7775，美元兌日圓高見111.85。歐元及英鎊回落，兌美元報1.0791及1.2897。金價處1,608美元。布油報59.22美元，紐油報53.67美元。道指期貨微升8點。
●市後關注點
-21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
-23:00 美國1月領先經濟指數；歐元區2月消費者信心指數
●恒生指數全日收報27,609點，跌46點或0.17%。主板成交重越千億港元。https://bit.ly/2HR0yot
-希慎興業去年純利倒退近20%，股價收跌0.17%。
-受業績消息刺激，聯想集團股價收市飆7.01%。
●A股三大指數升1%至2%，當中滬綜指收市報3,030點，漲54點或1.84%，為近1個月新高。https://bit.ly/37LmM5w
●【巨額救經濟】內地1月新增貸款達3.34萬億人幣，超預期。https://bit.ly/32dfHtf
●亞洲股市：韓口罩生產商股價抽升，澳股創新高。
●疫市樓市：
-疫市良機？沙士撈貨客再入市，478萬掃荃灣中心。https://bit.ly/37OuRqo
-疫市劈價！屯門慧景閣累減85萬易手。
-黃大仙居屋鳳禮苑低市價12%沽。
●新冠肺炎：
-科學園、工業邨及數碼港4月起免租半年。
-憂零件短缺，傳日產為全球生產中斷作準備。
-光大國際料2020年港樓價跌10%至15%。
-361度工廠及辦公室上周一已復工。
-大摩香港投資者峰會改為視頻會議。
-【全球攬炒】經濟恐驟失近9萬億元，歐美日等衰退。
-海航未澄清被接管傳言，市場傳聞多多...。
-傳湖北省將招標發行多期地方債。
-疫情打亂安排，星港金融公司推遲招聘。
●Yen價跌穿7算，今個暑假九折遊日？https://bit.ly/2SKo5NX
●會計師公會料香港本財年錄660億財赤，來年續擴大。
●台灣《壹週刊》收檔，本月底結束營運。
-壹傳媒又縮台灣業務，股價受壓。
●IMF警告阿根廷債務水平「不可持續」。
●空巴為重組國防和航天業務，擬裁減逾2000人。
●中國1年期貸款市場報價利率降至4.05厘，符合預期。
●澳洲1月失業率升至5.3%。
●全球救市！印尼減息0.25厘，符預期。
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