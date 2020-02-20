內地券商電話會議出現「假高管」？公司親自解畫...

內地傳媒報道，華創證券回應電話會「假高管」事件時表示，已責令研究員停職，並啟動問責機制。

事緣2月19日晚上，華創證券研究所舉辦的行業交流電話會出現「假高管」，引發各方關注。對此，公司高度重視，經初步調查顯示，2月19日晚上8時，華創證券研究所傳媒研究小組舉辦面向機構投資者的行業交流電話會，主題是MCN行業概況和業務模式等。

公司表示，邀請參會介紹情況的是經第三方專家公司推薦、曾擔任遙望網絡「微小盟」平台產品經理的顧晨某，但公司相關責任人員並未掌握和核實其已從遙望網絡離職的情況，主持會議的傳媒研究員潘文韜對其以「遙望網絡專家」份進行了介紹，會中遙望網絡董事會秘書馬超對此人身份提出了質疑。現經與遙望網絡進行溝通核實，確認顧晨某已從該公司離職。

華創證券已責令研究員停職並啟動問責機制，整頓作風紀律，追究相關人員責任，嚴格盡職調查、會議交流、會議紀要和研究報告的合規審核，強化內控管理。對此次事件造成的不良影響特以致歉。

－－－－－－