羅兵咸永道：去年中國企業併購額及宗數俱跌逾一成

會計師行羅兵咸永道發表報告指，在中國境內及海外併購錄「雙降」下，去年中國企業併購交易額按年下降14%至5,587億美元，為2014年以來最低，交易宗數亦下跌13%。

羅兵咸永道亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐指，新冠肺炎疫情為今年併購交易活動帶來極大的短期不確定性，預期今年上半年仍會延續去年跌勢，若疫情在持續數個月後受控，下半年交易則可反彈，相信今年併購活動與去年相若，又預期中國政府及銀行會為因疫情而面臨財政困難的企業提供支援，以避免出現大規模違約。

該行報告顯示，去年私募股權投資活動交易額達2,063億美元，金額與2018年相若，惟宗數減少，反映平均交易規模增長。值得留意的是，私募股權基金之間的二次交易有所增加，有不少是受市場壓力影響的退出投資。

鮑指，去年中國上海交易所推出科創板、H股全流通，以及愈來愈多生物科技企業在美國及香港市場上市，提供了更多途徑予私募作退出市場。

該行中國內地及香港交易服務主管合夥人陳宣統相信，在疫情受控後，科技、傳媒及電訊(TMT)、教育、醫療板塊併購活動將較頻繁，而中國政府支持受疫情影響的行業亦會出現不少機會。

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