香港1月基本通脹3.7%　食品價格飆17%

政府統計處公布，今年1月份整體消費物價按年上升1.4%，較2019年12月的相應升幅2.9%為低，升幅放緩主因是1月政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶2/3租金，以及政府由1月開始提供額外電費補貼所致。

若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在1月的按年升幅(即基本通脹率)為3.7%，較2019年12月份2.9%為高，主因是農曆新年旅遊費用和豬肉價格升幅擴大。

各類組成項目中，價格在1月份錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)上升17%、雜項服務上升4.8%、雜項物品上升3.6%、外出用膳升2.2%和交通升1.8%。在1月錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌16%、衣履下跌5.5%、住屋下跌3%、耐用物品跌2.7%和煙酒跌1.5%。

政府發言人表示，1月基本消費物價通脹升至3.7%，原因是旅遊費用及基本食品價格在農曆新年期間(今年在1月尾，去年則在2月初)升幅加快而扭曲了按年比較。因此，等待2月的通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。

展望將來，外圍價格壓力輕微及本地經濟狀況疲弱，料會令整體通脹壓力短期得以受控。儘管新型冠狀病毒疫情的威脅可能令一些日用品價格上升，但任何干擾都應只是短暫。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

－－－－－－