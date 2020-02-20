四環醫藥收購新一代抗生素大中華區權益

Plazomicin是由Achaogen開發的新一代半合成氨基糖苷類抗生素，主要通過與細菌核糖體30S亞基結合，產生抑菌作用，開發用於治療多藥耐藥(MDR)革蘭氏陰性菌腸杆菌科細菌導致的嚴重感染，包括對碳青霉烯類抗生素耐藥的腸杆菌。

在中國，MDR菌感染途徑主要為醫院獲得性感染，受感染者多為各種原因導致的免疫力低下者。如新型冠狀病毒等病毒感染後，會侵犯淋巴細胞破壞人體的免疫系統，當人體的免疫力降低時便有可能出現繼發細菌感染，增加醫院獲得性進一步感染機會。

醫藥市場調研機構EvaluatePharma預測，plazomicin的年銷售額在2022年將達到3.13億美元。而在大中華區上市後，集團預期plazomicin將帶來可觀的經濟收益。

此外，集團自主研發的一類創新藥碳青霉烯類廣譜抗生素「百納培南」，其針對複雜性尿道感染的II期臨床試驗已在中國多家臨床試驗單位開展，且進展順利，預期今年下半年進入III期臨床試驗。

集團另一抗感染產品「阿奇黴素膠囊」擬中選第二批全國藥品集中採購。。該藥品遴選的供應省份為江蘇、山東、福建、遼寧、黑龍江、甘肅、廣西及西藏8省，將提供最低3,000萬粒的藥品。阿奇黴素膠囊在本次集採中中選，將有利於集團阿奇黴素膠囊迅速打開中國國內銷售市場，促進集團在抗感染藥物領域的快速發展。

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