【fb直播】港股升浪完結言之尚早？
2020年02月20日 16:46
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隔晚美股三大指數全線向好，不過港股周四(20日)先升後跌，人民銀行5年期貸款市場報價利率(LPR)降幅遜預期，拖累恒指最多跌272點，低見27,383點，但跌至廿天線(27,380點)水平見支持，收市僅跌46點，大市係咪毋須悲觀？今輪升浪未必完結？
人行5年期LPR降幅較預期少，加上人民幣匯價呈弱，內銀股及內房股普遍偏軟，短期這兩個板塊命運如何？
聯想集團(00992)公布截至去年底首三季業績，按年多賺3成至約6.23億美元，績後股價抽升，即市最多升約8%，股份前景值得睇好？
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