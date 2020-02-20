【fb直播】港股升浪完結言之尚早？

隔晚美股三大指數全線向好，不過港股周四(20日)先升後跌，人民銀行5年期貸款市場報價利率(LPR)降幅遜預期，拖累恒指最多跌272點，低見27,383點，但跌至廿天線(27,380點)水平見支持，收市僅跌46點，大市係咪毋須悲觀？今輪升浪未必完結？

人行5年期LPR降幅較預期少，加上人民幣匯價呈弱，內銀股及內房股普遍偏軟，短期這兩個板塊命運如何？

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