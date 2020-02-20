新冠肺炎：今海國際料6個月業績有影響

另一方面，預計建築工程的勞動力供應可能會受到影響，原因為出於對健康的考慮而對患有呼吸系統症狀的員工獲發多達5天病假致使病假有所增加，以及對未發現冠狀病毒的恐懼。在此情況下，集團已採取積極措施盡力降低於新加坡的勞動力外包業務所受到的任何負面經濟影響。

集團相信，新加坡政府已採取全面緊急的防控措施，以抑制冠狀病毒於新加坡爆發。集團將繼續嚴格遵守該等防控措施，確保員工可於安全健康的環境中工作。

上述冠狀病毒對集團業務營運的影響超出控制範圍，其可能對截至6月30日止6個月財務業績造成不利影響。公司董事會將繼續評估冠狀病毒對業務營運及財務表現的影響，以及密切監控面臨的有關冠狀病毒的風險及不確定性因素。

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