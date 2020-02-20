人民幣再失七算 每百港元兌90.36人仔

人民幣匯價周四(20日)再失守七算，在岸價盤中曾弱見7.0259兌每美元，跌逾300點子，午後跌幅收窄，收市報7.0153，按日仍挫212點子。離岸人民幣於亞洲時段報7.0273，每百港元兌90.36元人民幣。

人民幣中間價連續3日下跌，渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，人民銀行明顯冀中間價更趨向市場化，並希望除去「七算」此重要心理關口對市場的影響力。

近日中美貿易關係轉趨緊張，她指市場的人民幣交投活躍程度下降，儘管受強美元影響，人民幣年初至今呈現跌勢，但人民幣兌一籃子貨幣升值已達1.5%，故不見得在岸人民幣再有太大升值空間。值得留意，在岸價年初至今下跌0.69%。

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