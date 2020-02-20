【疫市求生】紙巾即食麵股毛利高　仲唔使排隊買？

搶劫廁紙若然成功，當然是「無本生利」，但廁紙、即日麵生產商本身的毛利又是否高？其實自從香港新冠肺炎疫症爆發，部分民生相關股份在「疫市」下炒升，街坊們搶廁紙之餘，不妨一路排隊一路睇下，這些僅售數元、數十元的產品，箇中有何投資契機。

●維達國際

疫症不斷擴散，市民要避難，除了買杯麵外，紙巾等衛生用品就點少得，皆因一家四口閒閒哋一日可能要用上一卷廁紙，又未知疫情持續幾耐之時，危機意識超強的香港人，實行買定幾十卷在家看門口。所以紙巾股亦突然炒起，一手索價升值至少2萬港元。

去年公司毛利率升至31%，細分紙巾及個人護理業務之毛利率分別是31.4%及29.1%。以紙巾為例，每1蚊收入，即有大概3毫子毛利；那麼一包5蚊的紙巾，就有1.5蚊毛利。

究竟廁紙在港可會缺貨？閣下可留意一下，去年維達造紙年產能為125萬噸，主要供應內地、香港及馬來西亞等市場。假若其要滿足全港每日消耗100噸紙巾，實為綽綽有餘，因港人消耗僅佔其產量少於3%。

惟肺炎令部分內地廠房停擺，市民擔心內地紙巾廠商未能復工而短缺。但事實上，維達於內地設有十個工廠，其中一個就位於疫區湖北。另有一間工廠在台灣、兩間在馬來西亞。紙巾會否缺貨？大家想一想！

●恒安國際

按去年上半年業績，紙巾產品業務佔50.7%，衛生巾產品佔28.5%，而一次性紙尿褲產品則佔7%。值得注意的是，恒安的衞生巾產品毛利率高達70.3%，而紙巾產品及紙尿褲業務毛利率分別為25%及40.6%。同期整體公司毛利率為37.31%。所以紙巾股又豈止維達呢！

而恒安9成收入來自內地，但其業務國際化，且積極開拓海外生產線。目前集團產品已銷往43個國家及地區。其於2017年4月收購馬來西亞紙尿褲、衞生巾及紙巾產品生產商皇城集團。另於2018年入股芬蘭公司，將其業務擴展至上游紙漿生產行業。

另外，集團於俄羅斯投資的紙尿褲廠房，已於2019年6月開始投產，藉此將紙尿褲業務拓展至俄羅斯市場。

●日清食品

該股過去一個月股價急升逾17%，由每手入場費約5,800元，升至如今約7,000元，足夠你買超過100個杯麵。

一個售10元樓下的合味道杯麵，究竟好唔好賺？按公司截至去年6月底的業績報告可找到資料，原來毛利率達32.2%，利潤相當不俗。而香港市場並非公司的主打，僅佔41.8%;來自中國的收入佔58.2%。所以相信要中港兩地民眾也盲搶即食麵，才會再谷大集團收入。

日清除了合味道品牌外，亦包括出前一丁以及一風堂等。公司去年首9個月收入23.48億元，賺2.34億元，按年增加25%。

不過，溫馨提示，部分相關股份過去一個月已累升不少，股友要小心衡量入市風險，又或者待股價回調後才伺機撈入。

－－－－－－