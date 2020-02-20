新盤專輯：EAST 17成昌樓首推8伙招租　每呎56元起

美聯物業擔任筲箕灣全新現樓住宅項目EAST 17成昌樓獨家租賃代理，交樓標準示範單位亦正式開放。該行住宅部行政總裁布少明表示，項目位於筲箕灣東大街17號，屬重建發展項目。首批推出8伙招租，分布於15樓及28樓，各佔4伙，屬一房至兩房間隔，月租由2.05萬至2.95萬元。

美聯董事歐沚軒表示，該項目地下及2至3樓用作零售，1樓作泊車，5樓設會所提供泳池及健身設施，6樓為機房，16樓為空中花園，住宅層分布7至15樓為Low Zone，17至28樓是High Zone，均為1梯4伙。而29樓頂層則留作業主自用，故可供出租住宅單位涉84伙。單位間格與近年的開放式細單位有別，項目單位分為1房及2房間格，實用面積由366至494方呎。

該行營業董事邱鵬指出，首批放租單位實用呎租約56元起，至59.7元。參考同區樓齡較淺的遠晴，近期錄得一宗中層274呎單位，以每月約1.75萬元租出，呎租約63.9元。

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