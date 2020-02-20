未到最慘！1月工商舖買賣登記202宗 創新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年1月工商舖登記數字錄得202宗，較2019年12月的231宗的低位再挫12.6%，再創1995年7月有紀錄以來的歷史新低。

受中美貿易戰影響，工商舖投資氣氛持續低迷，是有紀錄以來首次連續5個月低於300宗水平，平均約250宗。1月份的數字，尚未反映肺炎疫情蔓延的影響，估計工商舖買賣持續低迷，有機會跌穿200宗。金額方面，1月份錄19.38億元，按月跌43.3%，則創2009年2月16.59億元後近11年新低。

寫字樓方面，今年1月份錄41宗，創下歷史第三低位，並為連續3個月僅錄得約40宗水平，顯示寫字樓市況淡靜。金額則錄5.17億元，按月升6.8%。

期內工業登記錄104宗，則創歷史次低，涉及金額按月跌65.7%至7億元。工廈登記連續6個月低於200宗水平，平均每月登記約130宗。

商舖買賣亦持續低企，1月份錄57宗，創下歷史第三低，兼為有紀錄以來首次連續6個月低於100宗水平，平均每月僅80宗左右。

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