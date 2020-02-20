聯想：料3月底前內地廠房產能恢復至100%
2020年02月20日 18:03
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(Getty Images圖片)
聯想集團(00992)公布截至去年12月底止9個月業績，期內收入按年升2%至401.37億美元；股東應佔溢利為6.23億美元，按年升30.33%。單計截至去年12月底止3個月，稅前溢利為3.9億美元，按年升11%，創歷史新高。受業績消息刺激，其股價午後一度飆高至5.84元，收報5.8元，升7.01%。
董事長楊元慶指，主要生產電腦的深圳及合肥工廠能在本月底分別恢復100%及70%生產力，但武漢及成都工廠仍然停工。不過，他指，公司生產線遍布日本、巴西、墨西哥等，強調中國生產鏈停頓對整體產量影響不大。他對內地工廠3月底前全面復工及回復100%產能感到樂觀。
楊氏續指，公司在農曆新年之前購入大批零件存貨，足以應付短期生產需求。惟疫情打擊今年首季的產品需求，但中國經濟具有抗跌能力，而且疫情帶動遙距辦公、電子商務、在線教育和醫療的需求，對資訊科技和電腦行業感到樂觀。
總裁及首席營運官Gianfranco Lanci則指，雖然國內個人電腦、智能手機等產品需求放緩，但國外需求依然強勁，預計今年內的個人電腦需求會平穩。
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