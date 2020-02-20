新冠肺炎：金達控股指經營受影響 供應鏈或變
2020年02月20日 18:13
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(Getty Images圖片)
金達控股(00528)公布，鑑於內地爆發新型冠狀病毒，集團的經營受到多方面影響。
首先，中國政府規定農曆新年後開工日期從2020年2月3日延遲至2月10日，且要為切斷疫情傳播而實施了交通與人員的管控，導致集團工廠復工後開工不足。
另外，埃塞俄比亞新工廠原計劃2月上旬開始試生產，由於受疫情影響，原定2月上旬派往埃塞的100餘位中國操作技師行程延至3月中旬，配合新工廠試產及對埃塞員工的操作技能培訓。
此外，由於中國供應鏈上企業生產延遲，不排除歐美部分終端品牌已開始調整供應鏈布局，將部分成衣訂單從中國轉移至土耳其、印度及東南亞國家和地區。
集團另表示，於2月向慈善總會捐贈100萬元人民幣，用於支持疫區抗擊新型冠狀病毒。
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