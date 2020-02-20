新冠肺炎：惠譽警告香港、澳門、蒙古有降級風險

外國傳媒報道，評級機構惠譽表示，在疫情衝擊下，北亞的6大經濟體中，香港及蒙古因與中國經濟關連性高，將受創最深；其餘4經濟體，即澳門、日本、台灣、南韓，也將受到程度不等的影響。

該機構指出，蒙古經濟驅動力為大宗商品出口，去年有近九成大宗商品出口至中國。如今受疫情影響，蒙古當局關閉中國邊界至3月2日，禁止包含煤炭運輸在內的人車往來。惠譽認為，近年蒙古經濟改善，為該國建立強健的金融緩衝，足以支撐短期衝擊。此外，截至2021年初，蒙古將不會面臨外部債券到期風險，有助於蒙古緩解短期外部融資壓力。

不過，若疫情持續數月，蒙古當局在議會選舉前(約6月)，巨量放水的可能性大幅提高，將對蒙古主權評等構成下行風險。

至於香港，惠譽認為，政府擁有龐大財政儲備(約佔GDP的40%)，具有充足的政策空間，但社會分歧未解決，加上經濟衝擊，將考驗香港商業環境韌力，可能破壞基本信貸指標。澳門則因與中國政治及經濟關連性高，同樣可能面臨評級下行風險。

惠譽亦認為，南韓短期有財政政策空間，但中長期赤字增加、債務佔GDP比重上升，將對南韓主權評級構成壓力。

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