新冠肺炎：標普警告內銀壞帳最慘恐逾10萬億人幣

外國傳媒報道，評級機構標準普爾警告，新冠肺炎疫情重創中國經濟，一旦在4月前疫情都未達高峰，將造成個人和企業難以還債，中國銀行業受衝擊的話，壞帳可能高達7.7萬億至10.1萬億元人民幣。標普指，疫情爆發使中國封閉很大範圍的經濟活動，將造成一些個人和企業還債有困難。

該機構假設在最差情況下，即疫情4月前都未達高峰，今年中國經濟增長恐放緩至4.4%，銀行業的不良貸款規模飆升7.7萬億至10.1萬億元人民幣，不良貸款率7.8%；假設基本情景是疫情在3月達高峰，今年經濟增長5%，相關壞帳仍增5.4萬億至7.8萬億元人民幣，不良貸款率6%；最佳情景是疫情在2月達高峰，經濟增長或達5.5%，相關壞帳增3.4萬億至5.8萬億元人民幣，不良貸款率4.5%。

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