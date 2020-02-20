【深度解構】亞太貨幣全線崩圍　邊隻跌得最傷？

受新冠肺炎疫情蔓延消息拖累，亞太貨幣周四(20日)全線崩圍，當中，日圓周三(19日)已率先大插，9個月以來首次跌穿110兌每美元，曾冧1.57%，去年8月以來最傷，每百日圓失守7算港元。美元兌日圓走勢更出現技術突破，升穿自2015年中以來的長期下跌軌。日圓周四續跌0.66%，最低見112.1兌每美元，每百日圓低見6.904港元。

由於港元與美元掛鈎，故變動不大，惟在目前經濟狀況及旅遊業一潭死水之下，「強匯率」反而會拖累市道復甦，經濟勢雪上加霜。

【日圓】

受去年10月受消費稅上調打擊，日本去年第4季經濟已勁縮6.3%後，今次疫情無疑是雪上加霜，近日當地步入衰退之聲不絕於耳，市場愈益揣測日本央行或需加碼「放水」。事實上，日央行行長黑田東彥周一(17日)亦表明，疫情是當前最大不明朗因素，該行會毫不猶豫地採取進一步貨幣政策行動。

【南韓和新加坡】

南韓和新加坡是中國以外新冠肺炎確診個案最多的地方之一。韓圜拋售周跌穿1,200兌每美元，去年10月以來首次，低見1,202.02，挫1.07%，每港元高見154.6048韓圜；新加坡元更見3年新低，最多挫0.98%至1.4083兌美元，每坡元低見5.5375港元。

【泰國】

疫情及旅遊限制重創泰國主要海外收益的旅遊業，泰銖曾跌0.89%至31.493兌每美元，每港元高見4.0481泰銖。

【印尼】

印尼央行相隔3個月再度減息，基準利率下調0.25厘至4.75厘，符合預期，該行下調當地經濟增長預測至介乎5%至5.4%，印尼盾曾跌0.58%至13,775兌每美元。

【澳元和紐元】

此外，今次疫情幾乎冰封中國的經濟活動，勢減弱內地對各大宗商品的需求，商品貨幣澳元和紐元亦難逃一跌。澳洲周四公布的1月失業率意外升至5.3%，或進一步增加央行最快4月減息的機會，澳元最多挫0.79%至最低66.22美仙，創2009年3月以來新低，每澳元低見5.1509港元，紐元亦曾瀉0.8%至63.35美仙，每紐元低見4.9286港元。

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