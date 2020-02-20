【零售浩劫】廸生創建指業務大跌77% 執董減薪七成
2020年02月20日 19:37
東網電視更多新聞短片
廸生創建(00113)公布，自今年1月新型冠狀病毒爆發以來，旗下零售業務進一步轉差，因訪港旅客人數大減，加上本地消費情緒極差，該集團零售業務受到嚴重影響，今年1月至2月11日期間時裝、美容及配飾銷售按年大跌77%，預計跌幅在2月會進一步加大。
該集團計劃推行多項降低成本措施，包括旗下店鋪營業時間亦將暫時縮短，員工改為一班制。現時該集團沒有要求員工放無薪假，惟建議員工放有薪年假，將繼續評估所有其他降低成本措施，或考慮暫時關閉部分店鋪，作為額外短期成本節省措施。
除積極尋求業主減租，該集團亦將推行臨時3個月措施，今年3月起所有執行董事薪金將削減70%，而其他各級員工薪金則調減10%至30%，約四成員工受臨時減薪措施影響，惟沒有考慮任何裁員計劃。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。