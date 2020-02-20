【零售浩劫】廸生創建指業務大跌77%　執董減薪七成

該集團計劃推行多項降低成本措施，包括旗下店鋪營業時間亦將暫時縮短，員工改為一班制。現時該集團沒有要求員工放無薪假，惟建議員工放有薪年假，將繼續評估所有其他降低成本措施，或考慮暫時關閉部分店鋪，作為額外短期成本節省措施。

除積極尋求業主減租，該集團亦將推行臨時3個月措施，今年3月起所有執行董事薪金將削減70%，而其他各級員工薪金則調減10%至30%，約四成員工受臨時減薪措施影響，惟沒有考慮任何裁員計劃。

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