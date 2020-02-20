新盤UPDATES：零星成交　琨崙連車位賣3128萬

一手住宅交投氣氛偏淡，除個別促銷樓盤連日錄得較多承接後，整體成交量再度回復平靜，只有零星項目成功「開單」，但當中仍不乏豪宅或高價交易。

●琨崙洋房單位3128萬成交

華懋集團旗下屯門琨崙，剛售出藍彩鑽洋房單位3B，實用面積2,326方呎，平台面積572方呎，天台則為180方呎，連車位售價3,128萬元，呎價13,448元。

●WEST PARK兩房呎售逾2.1萬創新高

●朗城滙中層3房逾1216萬賣出

華懋集團旗下元朗朗城滙，剛售出2座18樓C室，實用面積754方呎，間隔3房設計，售價1,216.52萬元，呎價16,134元。項目已連續兩天錄得承接，共套現近2,400萬元。

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