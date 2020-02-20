新盤UPDATES：零星成交 琨崙連車位賣3128萬
2020年02月20日 19:56
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一手住宅交投氣氛偏淡，除個別促銷樓盤連日錄得較多承接後，整體成交量再度回復平靜，只有零星項目成功「開單」，但當中仍不乏豪宅或高價交易。
●琨崙洋房單位3128萬成交
華懋集團旗下屯門琨崙，剛售出藍彩鑽洋房單位3B，實用面積2,326方呎，平台面積572方呎，天台則為180方呎，連車位售價3,128萬元，呎價13,448元。
●WEST PARK兩房呎售逾2.1萬創新高
興勝創建(00896)位於長沙灣的WEST PARK，售出16樓A單位，實用面積339方呎，售價逾723.39萬元，呎價21,339元，創出項目暫售單位新高。項目自1月開盤至今，累積已賣出16伙。
●朗城滙中層3房逾1216萬賣出
華懋集團旗下元朗朗城滙，剛售出2座18樓C室，實用面積754方呎，間隔3房設計，售價1,216.52萬元，呎價16,134元。項目已連續兩天錄得承接，共套現近2,400萬元。
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