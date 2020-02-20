新冠肺炎：內地料消費市場淡市3月始見底

中國商務部外貿司司長李興乾經初步分析指，新冠肺炎疫情對內地消費短期影響較大，其中首季消費受影響最大。因疫情高峰在1月下旬爆發，料對1至2月，尤其是2月影響最重，3月消費市場有望見底企穩。

他預計，第2季消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好轉，受疫情影響的部分補償性消費進一步釋放。

截至周四(20日)為止，各種貿易方式進口內地的口罩總量已超過12億隻，防護服則超過1,300萬套。據重點地區及行業持續監測，倘若新冠肺炎疫情持續時間較長，內地農產品、食品以及產業鏈長、勞動密集的行業預計受較大影響。

針對企業物流運輸受阻等困難，內地已推出多項支持外貿企業的政策措施。商務部亦已發布穩外資促消費工作通知，有關政策正在落實。同時，還有部分穩外貿政策措施會陸續推出。

整體而言，疫情對供應鏈帶來的挑戰是階段性及暫時性的，目前在各部門及地方政府的指導下，在華外貿企業的復工、復產進度正在加快，浙江及山東重點外貿企業復工率約70%。

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