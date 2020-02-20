樓價UPDATES：業主看淡後市　寧願少賺套現

二手業主看淡後市，寧願少賺套現。大埔逸瓏灣三房戶以1,000萬元沽出，約6年帳面僅升值約4.7%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●北角維多利中心3座高層E室，實用面積534方呎，兩房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,100萬元承接，實用呎價20,599元，原業主於2006年1月購入上址作投資用途，當時作價298萬元，持貨14年至今沽售，帳面獲利802萬元離場，單位期內升值2.7倍。

●鰂魚涌康怡花園R座中層16室，實用面積616方呎，三房間隔，叫價1,100萬元，最終願減100萬元以1,000萬元易手，實用呎價16,234元，買家睇樓多時，見近日樓價回落，康怡花園三房跌至1,000萬元，即即入市，原業主於1996年12月以473萬元買入，持貨24年，帳面獲利527萬元，單位升值111%。

●鰂魚涌南豐新邨7座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，外望可享園景，單位放盤約一個月，並於近日以月租14,000元成功租出，與業主原叫價相同，實用呎租約36元，業主於2010年8月以約285萬元購入，現租出享租金回報率約5.9厘。

●西半山嘉兆臺1座高層B室，實用面積1,649方呎，屬複式四房間隔，月租86,000元，實用呎租52元，新租客為外籍租客，喜見單位連天台，可眺望維港美景，即租入單位自住，業主於2006年以1,768萬元購入，持貨14年，租出單位享5.84厘租金回報。

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九龍

●將軍澳本月暫錄122宗成交，包括SAVANNAH第5A座高層G室，實用面積458方呎，兩房間隔，成交價858萬元，實用呎價18,734元，原業主於2016年6月以571萬元購入，持貨近4年轉手帳面獲利287萬元離場，單位升值5成。

●將軍澳CAPRI第10座高層E室，實用面積約407方呎，一房間隔，梗廚設計，去年11月叫價730萬元放售，終於日前以708萬元以交吉沽出，減價22萬元或約3%，實用呎價約17,396元，原業主約於2015年11月以約516.4萬元購入，持貨約4年帳面獲利約191.6萬元，物業升值約37%。

●將軍澳居屋寶明苑寶松閣高層1室，實用面積211方呎，開放式間隔，單位於去年7月放盤，叫價238萬元，累減32萬元或逾13%，終獲區內綠表買家於未補價第二市場以206萬元承接，實用呎價9,763元，原業主早於1998年以約30.4萬元未補地價購入，持貨22年至今沽售，帳面獲利約175.6萬元，單位期內升值逾5倍。

●將軍澳維景灣畔2座低層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，享內園景，是次以760萬元獲承接，實用呎價約14,729元，原業主約於2016年9月以約618萬元購入，持貨逾3年帳面獲利約142萬元，物業升值約23%。

●牛頭角淘大花園二月暫錄約3宗買賣，包括G座中低層3室，實用面積375方呎，兩房間隔，獲外區用家承接，成交價580萬元，單位本月初原放盤叫價600萬元，為吸客降價10萬元，其後再減10萬元，減幅3.3%，實用呎價約15,467元。

●黃大仙鑽嶺高層H室，實用面積239方呎，一房兩廳間隔，原先叫租價12,800萬，獲租客以月租11,800萬元承租，實用呎租49.4元，業主早於2015年以401萬元購入，享租金回報率3.5厘。

●何文田山道嘉輝臺A座低層A1室，實用面積634方呎，兩房間隔，最初開價1,250萬元，期間曾調整至1,200萬元，最終以960萬元連車位低市價成交，實用呎價15,142元，新買家為同區用家，見業主願意大幅降價290萬元感吸引，議幅逾2成，考慮片刻即決定入市自用，原業主於2015年以800萬元連車位入市，單位5年間升值2成。

●奧運站柏景灣錄本月首宗二手成交，單位為10座低層E室，實用面積約471方呎，兩房間隔，早於去年11月以988萬元放盤，及後累減53萬元或約5%，以935萬元沽出，實用呎價約19,851元，原業主於2008年6月以約380萬元購入，持貨約12年轉售帳面獲利約555萬元，升幅逾1.4倍。

●西南九龍浪澄灣2月錄約5宗買賣成交，其中2座高層A室，望全海景，三房間隔，實用面積約845方呎，以2,200萬元放盤3個月，後獲區內客接洽，議價後減價270萬元，以約1,930萬元成交，實用呎價約22,840元，原業主於2016年12月以約1,641.3萬元購入，是次轉售帳面賺約288.7萬元，物業升值約17.6%。

●長沙灣宇晴軒1座極高層B室，實用面積554方呎，三房兩廳間隔，享內園景，議價後以1,000萬元成交，實用呎價18,051元，原業主於2010年7月以455萬元入市，持貨近10年，帳面獲利545萬元離場，單位期內升值近1.2倍。

●長沙灣泓景臺5座中層A室，兩房間隔，向東南望樓景，實用面積約492方呎，以約20,500元放租約3個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,500元，以18,000元租出，實用呎租約36.6元，新租客為單身人士，心儀單位開揚，故睇樓1次即決定承租，業主於2017年7月以約800萬元購入上述單位。

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新界

●大埔逸瓏灣1期低座10座高層連天台戶，實用面積737方呎，三房間隔，以1,000萬元沽出，實用呎價13,569元，新買家為用家，原業主則於2014年以955萬元購入單位，持貨6年，帳面僅獲利約45萬元，單位升值約4.7%。

●大埔寶湖花園C座低層8室，實用面積343方呎，以503萬元沽出，實用呎價14,665元，原業主於2010年8月購入，當時作價175萬元，持貨近10年至今沽售，帳面獲利328萬元，單位期內升值近1.9倍。

●東涌昇薈6座中層C室，實用面積669方呎，開價900萬元，放盤一段時間，最終累減82萬元，以818萬元沽出，實用呎價12,227元，新買家為外區換樓客，原業主於2013年12月以510萬元一手買入，現沽貨帳面獲利308萬元，單位7年升值60%。

●東涌藍天海岸2座中層F室，實用面積485方呎，兩房間隔，月租叫價16,500元，放盤3個月遲遲未能租出單位，於是劈價至15,000元，獲退休夫婦議價後，最終以14,500元租出，實用呎租約30元，以2004年購入價222.6萬元計，租金回報約7.8厘。

●青衣公屋青衣邨宜業樓高層22室，實用面積381方呎，兩房間隔，未補價第二市開價320萬元，近日經買家議價後，減價18萬元或約6%，綠表價以302萬元成交，實用呎價7,927元，原業主則於2014年12月以47.53萬元綠表形式買入，現轉手帳面大幅獲利254.47萬元或5.4倍。

●青衣灝景灣11座高層B室，實用面積499方呎，本月初以20,000元放租，日前落價至17,000元，最終進一步減至16,800元租出，實用呎租33.7元，農曆新年前同類單位租金約19,000元，現時回落幅度約12%，業主於2006年中以300萬元購入，現租出單位，回報依然有6.7厘。

●元朗鴻運中心中層B室，實用面積約341方呎，兩房間隔，去年10月底開始放售，原業主叫價469萬元，經議價後減價49萬元或約10.4%，終以420萬元沽出，實用呎價約12,317元，原業主於2011年9月以約162萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約258萬元，物業升值約1.6倍。

●屯門彩華花園A座高層8室，實用面積575方呎，套三房間隔，原叫價650萬元，議價後以615萬元成交，實用呎價10,696元，新買家為區內家庭，之前一直租樓，去年底見樓價回落，即拍板入市，原業主則於2009年8月以148萬元買入，現沽貨帳面獲利467萬元，單位期內升值3.2倍。

●屯門居屋兆康苑L座低層4室，實用面積483方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價450萬元，經一名上車客議價後，最終於以428萬元沽出，實用呎價8,861元，屬近月新低價。，業主於2014年6月以252.8萬元自由市場價買入單位，持貨約6年，帳面獲利175.2萬元，單位期內升值69%。

●屯門居屋富健花園2座低層F室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，區內白居二客積極睇樓，有感近日樓價回落，上址累積減價達67萬元，未補價第二市場價以313萬元購入自用，實用呎價為7,262元。

●粉嶺牽晴間8座高層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，近日以555萬元沽出，實用呎價約14,453元，原業主於2011年1月以約207.5萬元購入，持貨9年，現轉手帳面獲利約347.5萬元，物業升值約1.7倍，屋苑本月至今累錄4宗二手成交，平均實用呎價14,453元。

●粉嶺及上水區二月暫錄約19宗二手成交，包括粉嶺牽晴間5座中層A室，實用面積382方呎，兩房間隔，以528萬元沽出，實用呎價13,822元，原業主則於2014年以327萬元購入，持貨6年帳面獲利201萬元，單位升值約61.5%。

●沙田第一城本月暫錄約12宗成交，其中38座中層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，以512萬元易手，實用呎價16,842元，原業主則於2013年8月以300萬元購入，持貨7年帳面獲利212萬元離場，單位升值約71%。

●沙田好運中心D2座低層A室，實用面積390方呎，兩房間隔，日前以550萬元易手，實用呎價14,103元，原業主則於2010年以215萬元購入，持貨10年帳面獲利335萬元，單位升值約156%。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層B室，實用面積541方呎，兩房間隔，開價約950萬元，議價後以850萬元易手，實用呎價15,712元，原業主於2003年以226萬元購入單位，持貨17年帳面獲利約624萬元，單位升值約276%。

●馬鞍山薈朗1座中層A2室，實用面積225方呎，開放式間隔，原開價400萬元，放盤3個月，減價15萬元，減幅約3.8%，終以385萬元沽出，實用呎價17,111元，原業主於2016年九月以302萬元購入，持貨3年多SSD期鬆綁沽貨離場，帳面獲利83萬元，單位期內升值27%。

●西貢黃麖地單號屋二樓連天台單位，建築面積700方呎，兩房一廳間隔，望側海景，連天台約700方呎，以880萬元易手，建築呎價12,571元，原業主於2017年2月以526萬元購入，持貨3年滿SSD鬆綁即沽貨，帳面獲利354萬元，單位期內升值67%。

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