市場估聯儲局今年再減息　副主席大潑冷水

對於利率市場預期聯儲局今年至少減息一次，副主席克拉里達潑冷水，稱市場的減息預期頗為古怪，因為這除了反映市場對息口的預測，亦可能反映債券年期和流動性溢價，又提到有調查顯示，受訪經濟師預期當局今年不會減息。

聯儲局上月議息會議紀錄顯示，數名官員支持容許通脹略為高於2%目標，意味沒有太大必要就通脹升溫採取預防行動；與此同時，官員提到新的經濟風險如新冠肺炎很可能導致需求疲弱，令物價持續受控，反映當局傾向維持利率不變一段時間。會議紀錄8次提到新冠肺炎，官員同意有需要密切注視疫症可能帶來的影響。

美國銀行預期，聯儲局將維持聯邦基金利率介乎1.5厘至1.75厘，直至2021年底。

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