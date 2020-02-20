市場估聯儲局今年再減息 副主席大潑冷水
2020年02月20日 22:04
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
對於利率市場預期聯儲局今年至少減息一次，副主席克拉里達潑冷水，稱市場的減息預期頗為古怪，因為這除了反映市場對息口的預測，亦可能反映債券年期和流動性溢價，又提到有調查顯示，受訪經濟師預期當局今年不會減息。
聯儲局上月議息會議紀錄顯示，數名官員支持容許通脹略為高於2%目標，意味沒有太大必要就通脹升溫採取預防行動；與此同時，官員提到新的經濟風險如新冠肺炎很可能導致需求疲弱，令物價持續受控，反映當局傾向維持利率不變一段時間。會議紀錄8次提到新冠肺炎，官員同意有需要密切注視疫症可能帶來的影響。
美國銀行預期，聯儲局將維持聯邦基金利率介乎1.5厘至1.75厘，直至2021年底。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。