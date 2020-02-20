婚紗股嘉藝斥2千萬 購中央物流倉庫
2020年02月20日 22:11
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香港婚紗股嘉藝控股(01025)公布，收購一籃子物業，作價2,000萬港元。嘉藝控股間接全資附屬嘉藝貿易訂立臨時買賣協議，買入包括位於荃灣德士古道120號安泰國際中心2樓第3號工作室及毗鄰第3號平台；17樓第3號工作室；1樓第V3號客貨車停車場，將用作非住宅用途的工作室單位。室內總建築面積約4,800方呎，室外則約3,996方呎。
該公司為伴娘裙、婚紗及特別場合服的一站式解決方案供應商，今次新購一籃子物業將用作原材料收集轉運樞紐的中央物流倉庫，配合該集團內地現有生產設施，及有意在越南成立的新生產設施。此外，新購物業與該公司香港總部及工作室位處同一大樓，便利香港現有生產線的營運管理。
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