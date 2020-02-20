婚紗股嘉藝斥2千萬　購中央物流倉庫

該公司為伴娘裙、婚紗及特別場合服的一站式解決方案供應商，今次新購一籃子物業將用作原材料收集轉運樞紐的中央物流倉庫，配合該集團內地現有生產設施，及有意在越南成立的新生產設施。此外，新購物業與該公司香港總部及工作室位處同一大樓，便利香港現有生產線的營運管理。

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