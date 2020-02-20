夜市UPDATES：道指及港股夜期回吐　金價領風騷

在新冠肺炎疫情擴散再惹憂慮下，美股周四(20日)早段回軟，道指跌62點，至29,285點；納指跌23點，至9,793點。港股夜期跟隨下滑，報27,368點，跌52點，低水241點。

值得留意的是，疫情擴散憂慮加劇市場避險情緒，加上市場揣測美國聯儲局今年內再減息，勢增加投資黃金的吸引力，現貨金高見每安士1,617.84美元，升0.38%，紐約期金更漲0.55%至1,620.7美元，齊創近7年新高。瑞銀財富管理預計金價未來數周將升見1,650美元，該行分析員指出，美股估值高企，再升只會加劇市場波動，有利國債和黃金。

紐約期油報每桶54.08美元，漲1.1%；布蘭特期油報每桶59.42美元，漲0.51%。

高盛策略師奧本海默認為，當前的股市價格可能大大低估了新冠肺炎對企業盈利的衝擊，儘管不太可能引發持續的熊市，但短期調整很有可能出現。

企業消息方面，摩根士丹利同意斥資130億美元股份，收購網上經紀商億創理財(E*Trade)，E*Trade股東將可每1.0432股，換取1股大摩股份，相當於每股58.74美元。大摩股價早段挫4.07%至54.02美元，E*Trade股價則急升25.11%至55.91美元。

L Brands同意把內衣業務Victoria's Secret的55%股權出售予私募基金Sycamore Partners，保留45%股權，交易作價顯示Victoria's Secret價值11億美元。L Brands股價早段跌9.47%至22美元。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加4,000人，至21萬人，符合市場預期；前周止持續申領人數增加2.5萬人，至172.6萬人，多過市場預期的171.7萬人。

對於利率市場預期聯儲局今年至少減息一次，副主席克拉里達潑冷水，稱市場的減息預期頗為古怪，因為這除了反映市場對息口的預測，亦可能反映債券年期和流動性溢價，又提到有調查顯示，受訪經濟師預期當局今年不會減息。

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