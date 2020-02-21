【財經要聞】美匯指數衝百關　亞幣全部散晒

新冠肺炎疫情持續蔓延恐衝擊日本經濟，市場愈益揣測日本央行有機會需要加大「放水」，拖累周三日圓兌每美元九個月來首次跌穿110水平，每百日圓失守7算港元。與此同時，資金大舉避險下，美匯指數自2017年以來首次試衝100點大關，高見99.91點，今年以來累積上升約3.6%。

日本周一公布2019年第四季國內生產總值(GDP)勁縮6.3%之後，當地步入衰退之聲不絕於耳，日圓周三展開新一輪跌勢，曾冧1.57%，為去年8月以來最傷。日圓周四續跌0.74%，最低見112.19兌每美元，每百日圓低見6.9348港元。

Brown Brothers Harriman環球貨幣策略主管Win Thin認為，日本比美國脆弱得多，因為當地經濟在疫症爆發之前已經出現「萎縮」，估計日圓一旦跌穿111.07水平，下一目標將會下跌至112.4的去年4月的低位。

日本央行行長黑田東彥於周一才指出，新冠肺炎疫情是當前最大不明朗因素，該行會毫不猶豫地採取進一步貨幣政策行動。

更有分析認為，日圓跌勢可能才剛開始，因為日本基金或在3月底財年結束前，紛紛拋售日圓，買入美元和歐元以吸納海外債券。

周四公布的統計顯示，過去一周，基金買入1.4萬億日圓海外債券，之前一周更達1.6萬億日圓，兩周金額是2018年9月以來最多。

日本銀行Resona首席策略員Shinsuke Kajita稱，一旦證實是日資基金買盤，將成為日圓交易主題。Pepperstone研究主管韋斯頓則指，日圓已受到技術上和心理上的衝擊，倘本周美元收市升穿112.2至112.42，長遠技術目標將是120水平。不過，太平洋投資管理(Pimco)認為日圓「抵買」，睇好其可對沖多元資產的周期風險角色。

此外，其他亞太區貨幣全線受壓，疫情惡化的消息觸發韓圜拋售，並且為4個月以來首次跌穿1,200兌每美元水平，下挫至最低見1,202.02，下跌1.07%，每港元兌韓圜高見154.6048；新加坡元則見3年新低，最多曾經下挫0.98%至1.4083兌每美元，每坡元兌港元則低見5.5375。

另一方面，澳洲1月份失業率意外地上升至5.3%，或增加了央行最快4月減息的機會，澳元昨日最多下挫0.88%，至最低66.16美仙，創下2009年3月以來新低紀錄，每澳元低見5.1488港元。

而印尼央行相隔3個月再度減息，基準利率下調0.25厘至4.75厘，符合市場預期，印尼盾曾經下跌0.58%至13,775兌每美元。

至於根據美國聯儲局上月議息紀錄顯示，官員有8次提及到新冠肺炎疫情，並且將其視為新的經濟風險，需要密切注視，他們認為疫情很有可能會導致市場需求疲弱，令物價持續受控，反映當局傾向維持利率不變一段時間。不過，期貨交易員維持美國聯儲局於今年最少減息一次的預測。

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