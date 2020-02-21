麥嘉嘉：避險升溫　吼環球科技基金

全國銀行間同業拆借中心公布貸款市場報價利率(LPR)定價，一年及五年期LPR分別為4.05%及4.75%，較上次公布分別下調0.1厘及0.05厘，5年期下調幅度遜預期。現價1年期LPR與同期MLF操作利率仍有0.9厘差距，反映LPR仍有下調空間。因市場早已預料減息，而五年期利率減幅未有跟隨1年期的下降幅度，對後市刺激有限。據聯儲局公布議息紀錄，美國經濟保持溫和擴張，預示將保持現行利率。

利率期貨顯示，市場料聯儲局最快於年中開始減息。減息預期降溫下，中美息差對美元有利，料美元維持偏強，相反人民幣受壓機會大。在經濟好轉前，人民幣料於7算水平整固，並於7.1有支持。雖美國短期內減息機會不大，但在外圍避險情緒高漲，金價衝上1,600美元，機構投資者亦看好黃金後市。

此外，人民銀行公布去年第4季貨幣政策執行報告指，疫情對中國經濟影響屬暫時性，人行將把握逆周期調節力度，最重要是加大對疫情防控貨幣信貸支持力度，運用幣策保持流動性。中國經濟出現斷崖式下跌機會微，但避險情緒高漲下，我們建議加入美國國債或投資級別債券以規避下行風險。由於美國經濟保持溫和擴張，資產配置上可部分加入環球科技基金增加回報。

港股方面，大市受業績期影響，在缺乏利好因素下上升動力有限。技術上，恒指跌穿50天及250天線，於28,000點暫築短期阻力，下方支持為27,000點。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉(作者為註冊持牌人)

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