東亞遭券商狂踩　股價挫2.6%

美資券商高盛表示，東亞去年收入減少、信貸成本增加，每股盈利僅0.67元，按年減少13%，低於該行預期逾2成，更指東亞淨息差表現疲弱，去年下半年的淨息差為1.79%，較預期低7點子。高盛預期東亞今年信貸成本上升等因素，將東亞今年每股盈利預測下調17%。

花旗認為，東亞內地業務在「去風險」情況下繼續會拖累營運收入，以及有明顯貸款減值風險，淨利息收入未符合該行預期，故對東亞的盈利能力保持謹慎看法，重申「沽售」評級，目標價14.6元。

摩根大通亦憂慮，東亞中國的資產質素存有較大不確定性，將其今、明兩年的盈利預測分別下調16%及9%，直指東亞信貸成本水平偏高，並指其內地的零售貸款資產質素呈現惡化，認為將會增加未來數季的信貸成本及盈利的不確定性。摩通維持對東亞「減持」評級，目標價由15.5元降至15.2元。

東亞2019年業績顯示，旗下中國業務再次錄得淨虧損，該集團金融資產之減值損失按年激增逾5倍，至72.53億元。同時，東亞減值貸款比率由2018年底的0.7%，上升至2019年底的1.22%，而內地業務減值貸款比率更由1.73%飆升至3.8%，反映內地業務資產質素不容樂觀。

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