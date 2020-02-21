美股中段挫逾300點　科技股受壓

在新冠肺炎疫情擴散再惹憂慮下，美股周四(20日)受挫，標指和納指均自歷史高位回落。道指最新報29,011點，跌336點或1.15%；標指最新報3,372點，跌14點或0.42%；納指最新報9,653點，跌164點或1.67%。

值得留意的是，疫情擴散憂慮加劇市場避險情緒，加上市場揣測美國聯儲局今年內再減息，勢增加投資黃金的吸引力，紐約期金創近7年新高，報每安士1,624.5美元，升12.7美元或0.78%。瑞銀財富管理預計金價未來數周將升見1,650美元，該行分析員指出，美股估值高企，再升只會加劇市場波動，有利國債和黃金。

高盛策略師奧本海默認為，當前的股市價格可能大大低估了新冠肺炎對企業盈利的衝擊，儘管不太可能引發持續的熊市，但短期調整很有可能出現。

大型科技股急回，蘋果公司、亞馬遜、Facebook齊挫逾1%；叫車平台Uber和Lyft分別跌2.13%和2.5%。電動車生產商Tesla急挫4.2%，報879美元。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加4,000人，至21萬人，符合市場預期；前周止持續申領人數增加2.5萬人，至172.6萬人，多過市場預期的171.7萬人。

對於利率市場預期聯儲局今年至少減息一次，副主席克拉里達潑冷水，稱市場的減息預期頗為古怪，因為這除了反映市場對息口的預測，亦可能反映債券年期和流動性溢價，又提到有調查顯示，受訪經濟師預期當局今年不會減息。

－－－－－－