紐約期金急漲0.5% 創7年新高
2020年02月21日 02:50
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(中新社圖片)
投資者對新冠肺炎憂慮未消，國際金價持續上揚，紐約期金收報每安士1,620.5美元，升8.7美元或0.5%，創自2013年2月14日以來收市新高。
FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示，新冠肺炎疫情的恐慌令投資者買入避險資產，市場仍然存在不確定性、不安和焦慮，將利好金價表現。
值得留意的是，金價和美元一同做好，這個情況並不普遍，因為美元強勢會削弱與美元掛勾的避險資產的吸引力。美匯指數已連升3日，周四報99.85，升0.15%，創3年高位。
Oanda高級市場分析師Craig Erlam認為，由於美股升至紀錄高位，加上美元一同強勢，造就了黃金展開進一步升浪。
他說：「在這種情況下，金價持續上漲的唯一可行解釋是：市場預期央行會注入更多流動性，以應對新冠肺炎(對經濟)的影響。」
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