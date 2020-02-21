神州租車發盈警
2020年02月21日 07:11
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神州租車(00699)公布，預期截至去年12月底止年度淨利潤將按年錄得超過80%的跌幅，2018年同期淨利潤2.9億元人民幣(下同)；經調整淨利潤按年跌超過50%，2018年同期經調整淨利潤6.81億元。
公司解釋，利潤下跌主要由於二手汽車銷售市場疲弱及為促進銷售導致二手汽車剩餘價值估計減少造成折舊成本大幅增加；就2020年到期且以美元計值的優先票據的交換要約支付的要約成本；以及就購股權支付股份補償開支。集團租賃收入低於預期乃由於若干旅遊城市本地旅遊減少以及競爭加劇所致。
董事會宣布，截至去年12月底止年度，預計經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年超過6%的漲幅增加至逾34億元，而經調整EBITDA比率按年增加至逾60%；錄得自由現金流入超過15億元。
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