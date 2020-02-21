公司解釋，利潤下跌主要由於二手汽車銷售市場疲弱及為促進銷售導致二手汽車剩餘價值估計減少造成折舊成本大幅增加；就2020年到期且以美元計值的優先票據的交換要約支付的要約成本；以及就購股權支付股份補償開支。集團租賃收入低於預期乃由於若干旅遊城市本地旅遊減少以及競爭加劇所致。

董事會宣布，截至去年12月底止年度，預計經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年超過6%的漲幅增加至逾34億元，而經調整EBITDA比率按年增加至逾60%；錄得自由現金流入超過15億元。

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