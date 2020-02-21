【專家點評】古勝：聯想集團績佳可跟炒

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港確診數目持續上升，日、韓兩國亦正值爆發期。與此同時，內地新增確診及痊愈數字卻有改善，但有幾成真，誰能說得準？基於疫情的不確定性，港股其實暗湧處處，雖然目前仍有無形之手撐市，但入市博短線，謹記控制注碼及嚴格執行止蝕紀律，以免進退失據，泥足深陷。

東網財經專欄作者 古勝

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