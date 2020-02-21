【專家點評】古勝：聯想集團績佳可跟炒
2020年02月21日 07:30
東網電視更多新聞短片
新冠肺炎疫情肆虐全球，本港確診數目持續上升，日、韓兩國亦正值爆發期。與此同時，內地新增確診及痊愈數字卻有改善，但有幾成真，誰能說得準？基於疫情的不確定性，港股其實暗湧處處，雖然目前仍有無形之手撐市，但入市博短線，謹記控制注碼及嚴格執行止蝕紀律，以免進退失據，泥足深陷。
近日正值業績期，不乏股份藉業績利好飆升，缸邊友不妨在其中揀蟀。聯想集團(00992)截至去年底9個月純利逾6億美元，按年升逾3成，受消息刺激，昨(周四)股價配合成交飆7%收報5.8港元，升穿去年11月以來的降軌，未來若能守穩5.8元降軌之上，後市有條件上試6.5元，但當然，亦要視乎市況氣氛，回吐5.4元不容有失。
東網財經專欄作者 古勝
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。